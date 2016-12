Haase ten onder tegen Van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp heeft voor een enorme stunt gezorgd door in Rotterdam nationaal kampioen te worden. De 21-jarige ongeplaatste tennisser boekte een sensationele zege op Robin Haase, de mondiale nummer 59. Van de Zandschulp won met 4-6, 7-6, 6-4.

Van de Zanschulp is de nummer 404 van de wereld en Haase leek zich in eerste instantie eenvoudig van zijn opponent te kunnen ontdoen. De eerste set trok hij zonder problemen naar zich toe. Maar Van de Zandschulp kwam terug en pakte de tweede set via de tiebreak. De Wageninger begon steeds beter te spelen en maakte het overtuigend af.