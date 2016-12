Frankrijk verovert brons op EK handbal

GÖTEBORG (ANP/DPA) - De handbalsters van Frankrijk hebben op het EK handbal in Zweden de strijd om het brons gewonnen. De defensief sterke Françaises, die in de halve finales moesten buigen voor Noorwegen, versloegen zondagmiddag Denemarken met 25-22. De Deense handbalsters hadden vrijdag de halve finale van Nederland verloren.

Frankrijk, de nummer twee van de afgelopen Olympische Spelen, liep al vroeg uit naar een 5-0 en 12-5-voorsprong, maar toen zorgde de Deense keepster Sandra Toft ervoor dat haar ploeg in de achtervolging ging. Op voorsprong kwamen de Deensen echter niet, waardoor de Franse handbalsters opnieuw een toernooi met een prijs afsloten. De Française Estelle Nze Minko was met vijf treffers de meest trefzekere speelster in de troostfinale.