Stoltenborg wint marathon, Mesu Vierdaagse

Niels Mesu heeft zondag verrassend de eindzege in de KNSB Marathonvierdaagse gegrepen. De schaatser van AB Vakwerk had in de laatste wedstrijd op de ijsbaan van Alkmaar genoeg aan de vierde plaats om op het laatste moment het klassement te winnen. De zege in Alkmaar ging naar Mats Stoltenborg, die in de slotfase de overgebleven schaatsers nogmaals op een rondje zette en Pim Cazemier en Bart van der Vlugt voorbleef.