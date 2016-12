Nederland Mörk gebeukt en weer zilver

Eén goaltje verschil en een fout met nog 4 seconden om gelijk te komen. Nederland legde Noorwegen het vuur aan de schenen, maar bleef toch weer zonder de ultieme beloning door de 30-29 nederlaag in de EK-finale. Nora Mörk was de luis in de pels van Oranje met 12 doelpunten. In de thriller van Göteborg waren de Oranje-vrouwen net iets slordiger dan de ervaren Noorse prijzenpakkers.