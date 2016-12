Oud-bondscoach Groener is trots

Henk Groener nam in september na acht jaar afscheid als bondscoach van de Nederlandse handbalsters. Hij keek zondag de finale van het EK in Zweden vanuit de studio van Ziggo Sport en zag 'zijn meiden' verliezen met 30-29 van Noorwegen. 'Heel jammer, maar het team heeft een fantastisch toernooi gespeeld', vond Groener, die zijn taken overdroeg aan de Deense Helle Thomsen.