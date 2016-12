Polman baalt nu wel van zilver

Vorig jaar was Estavana Polman blij met zilver op het WK, maar vandaag haalde de blikvanger van de Nederlandse handbalploeg weinig voldoening uit de tweede plek op het EK. 'We gaan deze wedstrijd gewoon in om goud te winnen. We zeiden al tegen elkaar: Als we het kunnen, kunnen we het vandaag. Deze kleur had goud kunnen zijn.'