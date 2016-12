Bondscoach Thomsen wil eigenlijk stoppen

Bondscoach Helle Thomsen was zo teleurgesteld over de nederlaag van de Nederlandse handbalsters in de EK-finale tegen Noorwegen, dat ze eigenlijk wil stoppen. 'Ik ben helemaal leeg, de tweede plaats en deze zilveren medaille zijn moeilijk te accepteren', zei de aangeslagen Thomsen bij Ziggo Sport.

De Deense is eind september aangesteld als opvolger van Henk Groener, onder wie de handbalsters historie hadden geschreven door vorig jaar de WK-finale te halen en op de Olympische Spelen vierde te worden. Thomsen tekende een contract tot en met het EK, met een optie op verlenging. Over haar toekomst wilde ze na de nederlaag tegen Noorwegen niet praten.

'Ik wil nu eigenlijk stoppen met handbal, maar misschien ben ik over een week wel weer blij. We hebben een goed EK gespeeld, maar dan valt zilver moeilijk te accepteren. We wilden goud. Maar misschien dat we na één, twee, drie of desnoods tien nachtjes wel trots zijn op wat we hebben gedaan. Na kerst weten we vast meer over mijn toekomst.'