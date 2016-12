NBA Fast Break: Duncan geëerd, Griffin out

San Antonio heeft afscheid genomen van Spurs-icoon Tim Duncan. Na de gewonnen wedstrijd tegen New Orleans Pelicans met 113-110 is hij nog één keer in het zonnetje gezet. Als eerbetoon is zijn shirt met nummer 21 voor altijd verbonden aan de tweevoudig MVP, waardoor geen enkele speler binnen de organisatie dat nummer meer zal dragen.