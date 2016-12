Krajicek nieuwe coach van tennistopper

Richard Krajicek wordt de nieuwe coach van Milos Raonic. Dat meldt The Times. De twee zullen deze week bijeenkomen om de laatste details voor het nieuwe seizoen kort te sluiten.

Raonic benaderde de enige Nederlandse Wimbledonwinnaar afgelopen voorjaar al met de vraag hem te helpen tijdens het grasseizoen. De 25-jarige Canadees en de huidige toernooidirecteur van het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam konden toen niet tot een overeenkomst komen. Krajicek adviseerde vervolgens in de aanloop naar Wimbledon de Zwitser Stan Wawrinka.

Raonic riep de steun in van John McEnroe, maar in de aanloop naar de US Open in augustus kwam er een eind aan de samenwerking. In december brak de huidige nummer drie van de wereldranglijst ook met zijn Spaanse coach, de ex-tennisser Carlos Moya die hem sinds januari van dit jaar hielp.