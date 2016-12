Handbaldames bestolen: 'Foutje'

Het scheelde héél weinig, of de Nederlandse handbaldames stonden met het goud in handen op het EK in Zweden. In de absolute eindfase van de finale tegen Noorwegen speelde de scheidsrechter een bepalende rol. Angela Malestein vertelde in Peptalk dat ze toegaf een fout te hebben gemaakt.

'Ik heb ze nog gesproken. Zij waren ook op het eindfeest. Ik vroeg: wat was dit nou? Ze zei: foutje. Nou, daar heb je ook niet veel aan', aldus Malestein.

'FRANSEN VONDEN ONS ARROGANT'

Samen met Tess Wester zat Malestein aan tafel bij Jack om terug te kijken op een geweldig toernooi en de finale zelf. 'We hebben een super goed toernooi gespeeld. Zuur dat je op zo'n manier de finale verliest', vertelde Wester. Alle deelnemende landen waren aanwezig op het gezellige eindfeest en van een catfight was weinig sprake. 'De Fransen vonden ons tijdens het toernooi arrogant, maar nu zijn we bff's!'

TWEE KROKETTEN EN EEN KAASSOUFLÉ

Ondanks zo een prestatie van wereldformaat is het moeilijk geld te verdienen in de handbalwereld. Wester heeft bij haar club gewoon kantinedienst: 'Dat is handbal. We doen het voor de lol.'

'ZO'N KALIBER GEVECHT KUN JE NIET OPGEVEN'

Voormalig kickboksster Lucia Rijker wist niet wat ze zag bij het gevecht tussen Rico Verhoeven en Badr Hari en is vooral teleurgesteld in de verliezer: 'Ik had heel veel verwacht van Badr. Hij is een gevaarlijke vechter, maar dit kan niet. Ik vind dat de scheidsrechter de wedstrijd moet stoppen en niet te vechters zelf. Zo'n kaliber gevecht kun je niet opgeven.' Daarnaast vertelde Rijker over haar gevecht met Christie Martin:

