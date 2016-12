Westbrook on fire bij verliezend Oklahoma

Een magistrale Russell Westbrook heeft een verlies van Oklahoma City Thunder niet kunnen voorkomen tegen Atlanta Hawks. De superster scoorde liefst 46 punten, maar dat was niet genoeg voor de winst. Atlanta trok de wedstrijd naar zich toe met 110-108.

Steven Adams dacht in de slotseconde de stand gelijk te trekken, maar na het kijken van de tv-beelden bleek dat hij de bal nog niet had losgelaten toen de zoemer ging. Westbrook had in het duel ook nog elf rebounds en zeven assists. Bij Atlanta was de Duitser Dennis Schröder de grote man. De point guard maakte 31 punten. Paul Millsapp scoorde dertig punten.

BULLS VERPULVEREN PISTONS

Chicago Bulls won hun wedstrijd eenvoudig van Detroit Pistons. De ploeg uit Windy City liep vroeg in het duel uit en zag Detroit niet meer langszij komen: 113-82. Zeven spelers hadden meer dan tien punten. In Indianapolis was het wél spannend. The Pacers pakten de overwinning in de slotseconde. Thaddeus Young schoot de ploeg uit Indiana naar 107-105 zege op Washington Wizzards.