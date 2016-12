Louis dankt pupil, Memphis niet duur

Louis van Gaal zit niet lang meer zonder werk en dat dankt hij aan een oud-speler van hem. Patrick Kluivert wil de Nederlandse coach namelijk naar Paris Saint Germain halen. Onder Unai Emery presteert PSG matig in de Franse competitie en dus moet hij het veld ruimen.

Emery volgde deze zomer Laurent Blanc op als coach van de Parijzenaars. Waar zijn voorganger altijd makkelijk de titel won in Frankrijk, heeft Emery het moeilijk. PSG staat op dit moment zeven punten achter koploper OGC Nice. Dat is voor Kluivert genoeg reden om op zoek te gaan naar een nieuwe coach. Volgens TF1 is hij in die zoektocht uitgekomen bij van Gaal.

Dat Memphis Depay in januari gaat vertrekken bij Manchester United lijkt een zekerheid. Nu is het prijskaartje dat Manchester United aan hem heeft gehangen bekend gemaakt. Blijkbaar wil José Mourinho graag van hem af. The Daily Star meldt namelijk dat hij maar 14,3 miljoen euro hoeft te kosten. Everton, Tottenham Hotspur en PSG hebben interesse.

Door in een week tijd van Everton en Manchester City te verliezen lijkt Arsenal opnieuw naast de landstitel te grijpen. De fans eisen dan ook van Arsène Wenger dat hij met een grote aankoop komt deze winter. Volgens The Daily Telegraph wordt dat Marco Reus. De Duitser is na vijf seizoenen Borussia Dortmund wel toe aan een nieuwe stap.

Pep Guardiola zit zijn oude liefde dwars deze winter. Dario Srna leek namelijk op weg naar Barcelona, maar daar steekt Manchester City een stokje voor. Guardiola is niet tevreden over zijn huidige backs en ziet Srna als de beste oplossing, meldt El Mundo Deportivo. De 34-jarige back lijkt zelf de voorkeur te gaan geven aan de Premier League.

In China is heel veel geld te verdienen en daar is John Terry nu ook achter. De 36-jarige verdediger komt weinig aan spelen toe bij Chelsea. Toch lijkt speeltijd niet de reden dat hij wil vertrekken. Terry kan bij Shanghai Shenhua of Guangzhou Evergrande namelijk negentien miljoen euro per jaar verdienen, meldt The Sun.