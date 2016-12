Ferrari wil met nieuwe wagen weer winnen

De dominante jaren van Ferrari liggen al een tijd achter ons. Aan het begin van deze eeuw was het Italiaanse team niet te verslaan. De laatste jaren hebben ze juist moeite met winnen. Een nieuwe snellere auto moet daar volgend seizoen verandering in gaan brengen. Kan Ferrari komend seizoen weer meedoen in de top?

OPPERMACHTIG FERRARI RAAKT STEEDS VERDER ACHTEROP

Tussen 1999 en 2008 was Ferrari oppermachtig in de Formule 1. In die jaren wonnen ze zes keer het kampioenschap. Vijf keer was Michael Schumacher de beste en in 2007 won Kimi Raikkonen de titel. Daarnaast pakte Ferrari ook nog eens acht keer de constructeurstitel. Daarna was het gedaan met de Italiaanse dominantie.

Vanaf 2010 was het woord eerst aan Red Bull. Met de toen net doorgebroken Sebastian Vettel wonnen ze vier jaar op rij beide prijzen. Daarna nam Mercedes het stokje over met drie dominante jaren. Afgelopen seizoen was Ferarri misschien wel verder weg dan ooit. Raikkonen en Vettel wisten geen één race te winnen en moesten naast Mercedes ook Red Bull voor zich dulden.

Vettel's Ferarri wordt ingehaald door de Red Bull van Max:



NIEUWE SNELLERE WAGEN MOET MEEDOEN OM DE PRIJZEN

Op 24 februari presenteert Ferrari de bolide voor het nieuwe seizoen. Mattia Binotto heeft er veel vertrouwen in dat Ferarri weer een wagen kan maken die meekan met Mercedes en Red Bull. 'Met alle nieuwe regels voor komend jaar zullen de bolides veel sneller worden', aldus de technisch directeur van Ferrari. 'Natuurlijk kunnen wij op Maranello zo'n auto bouwen.'

Volgens teambaas Maurizio Arrivabene wil Ferrari komend seizoen weer meedoen om de winst. 'Aan ons de taak om Vettel en Räikkönen een auto te geven waarmee ze dat kunnen doen.' Toch zal dat niet eenvoudig worden. Het verschil met de wagen van Mercedes was dit seizoen groot en Red Bull zit natuurlijk ook niet stil. Het belooft hoe dan ook een spannend seizoen te worden.

Ook in 2017 is de Formule 1 weer exclusief te volgen bij Ziggo Sport Totaal! We beginnen het seizoen in het weekend van 24 t/m 26 maart met de Grand Prix van Australië. Tot die tijd volg je al het Formule 1-nieuws op www.ziggosporttotaal.nl