Live: Premier League op Tweede Kerstdag

Tweede kerstdag is Boxing Day, Boxing Day is voetbal. Traditioneel rolt vandaag de bal in Engeland en Ziggo Sport is daar natuurlijk bij.

De dag openen we in Watford, waar het duel tussen de plaatselijke FC en Crystal Palace op het programma staat. Beide teams wisten slechts een keer te winnen in de laatste vijf wedstrijden. Crystal Palace staat een punt boven de degradatiestreep en is er dus alles aan gelegen om de drie punten mee te nemen naar Londen.

In die stad vindt ons tweede duel plaats. Arsenal heeft de laatste twee wedstrijden in de Premier League verloren. Daardoor zijn The Gunners inmiddels afgezakt naar de vierde plaats. Tegenstander in het Emirates Stadium is West Bromwich Albion.

Hull City en Manchester City sluiten Boxing Day in de hoogste Engelse klasse af. City heeft vertrouwen getankt tegen Arsenal en is opgeklommen naar de derde plek. De jacht op koploper Chelsea is geopend.