Real Madrid mag in de zomer weer kopen

Real Madrid kan deze zomer weer nieuwe spelers aantrekken. Het internationaal sporttribunaal CAS besloot het transferverbod van de Spaanse topclub in te korten tot één transferperiode. Dat betekent dat Real alleen in januari geen zaken kan doen.

De Koninklijke had de regels overtreden bij het aantrekken van jonge, niet-Spaanse spelers onder de achttien jaar. De FIFA legde de club daarom een transferverbod op van twee periodes. De Madrileense club tekende beroep aan bij de beroepscommissie van de FIFA, maar dat werd afgewezen. Daarop stapte Real naar het CAS, dat de club een lichtere straf oplegde.

'De beslissing van het tribunaal toont aan dat de eerdere straf van de FIFA onjuist is', liet Real in een verklaring weten. 'Wel vinden we het spijtig dat het CAS de schorsing niet volledig heeft laten vallen.'