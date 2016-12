Vettel moet in 2017 dimmen van Ferrari

Sebastian Vettel moet zich komend seizoen wat rustiger houden op het circuit in de Formule 1. Dit advies krijgt de Duitse autocoureur van Sergio Marchionne, de voorzitter van zijn team Ferrari.

'We weten dat Vettel met ons wil winnen. We willen hem zeker garanderen dat we er alles aan gaan doen, maar in ruil daarvoor moet hij met meer kalmte en rust gaan rijden. Hij moet niet meer opgewonden zijn.'

Marchionne doelt hiermee vooral op het gedrag van Vettel tijdens de Grote Prijs van Mexico. Tijdens deze race was de Duitser woedend toen Max Verstappen drie ronden voor het einde van de race een bocht afsneed en daarmee voorkwam dat Vettel hem kon inhalen. Daarop schold hij eerst de Nederlandse coureur uit en daarna wedstrijdleider Charlie Whiting.

Al snel na het incident bood Vettel zijn excuses aan.