Knap punt voor Augsburg bij Dortmund

FC Augsburg, met de Nederlanders Paul Verhaegh en Jeffrey Gouweleeuw, heeft dinsdag met 1-1 gelijkgespeeld bij Borussia Dortmund.

De Zuid-Koreaan Dong-Won Ji bracht Augsburg na een goed halfuur op voorsprong. Vlak na de rust maakte Ousmane Dembélé de gelijkmaker voor de thuisploeg. Borussia ging daarna op jacht naar de winst, maar Augsburg hield stand.

HAMBURG WINT WEER

HSV was met 2-1 te sterk voor Schalke 04. Nijolai Müller en Bobby Wood zetten hun ploeg op 2-0. Schalke kon pas in de negentigste minuut iets terugdoen via Donis Avdijaj. De Rothosen mogen na alweer de derde overwinning in de laatste vier wedstrijden voorzichtig omhoog kijken richting de veilige plekken op de ranglijst.

VfL Wolfsburg, met Jeffrey Bruma, won eveneens met 2-1 van Borussia Mönchengladbach. Na de snelle openingstreffer van Daniel Caligiuri maakte Thorgan Harzard in de 52e minuut nog wel gelijk, maar Mario Gomez bepaalde de eindstand in de 57e minuut op 2-1. Eintracht Frankfurt zegevierde met 3-0 tegen FSV Mainz. Branimir Hrgota was de grote man met twee doelpunten.

Alle duels begonnen met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. De voetballers droegen rouwbanden.