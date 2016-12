Córdoba en Atletico bekeren verder

Atlético Madrid heeft op eenvoudige wijze de achtste finales van de Copa del Rey bereikt. De ploeg van Diego Simeone, die de laatste weken stroef draait in de competitie, haalde met 4-1 uit tegen derdedivisionist Guijuelo. De eerste wedstrijd was al met 6-0 in het voordeel van de Madrilenen geëindigd.

Córdoba schakelde Málaga uit. De formatie uit de Segunda División won dinsdag het tweede duel met 4-3. De heenwedstrijd was ook al een prooi voor de mannen van Luis Carrión. In eigen huis won Córdoba verrassend met 2-0. In Málaga zwaaiden de thuissupporters met witte zakdoekjes voor trainer Juande Ramos.

Villarreal kwam dinsdag niet verder dan 1-1 tegen Toledo, dat uitkomt in de derde divisie. In de eerste ontmoeting had El Submarino Amarillo al met 3-0 gewonnen. De plaatsing voor de achtste finales kwam niet meer in gevaar.