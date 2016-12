LBJ = baas, Warriors geven les

Een echte superster staat op als zijn team hem nodig heeft. Vannacht stond Cleveland Cavaliers lange tijd ruim voor op bezoek bij Milwaukee Bucks. In het vierde kwart liep de voorsprong snel terug en dus was er overtime nodig. Dat was voor LeBron James het moment om op te staan.

Met een 108-107 achterstand en nog 28 seconden te spelen hadden The Cavs de bal. James bracht hem zelf in het spel. Hij gooide hem naar Channing Frye en kreeg hem meteen terug. Bron twijfelde geen moment en gooide de verlossende driepunter binnen. Uiteindelijk won Cleveland met 114-108. Het is de twintigste overwinning van het seizoen.

Patty Mills was de grote man bij San Antonio Spurs. The Spurs wonnen op bezoek bij Houston Rockets met 102-100 door een hele late driepunter van Mills. Daarna kreeg James Harden nog een kans om de wedstrijd binnen te slepen. Hij kon niet wat Mills wel deed en miste zijn driepunts-poging. Daardoor kwam de winning-streak van tien duels tot een einde voor The Rockets.



Ondertussen knalt Golden State Warriors lekker door. The Warriors gaven voor eigen publiek weer een basketbal-show weg tegen Utah Jazz. Golden State bouwde gestaag aan een voorsprong van 37 punten en deed dat met weergaloos spel. Na 48 minuten droop Utah af met een 104-74 nederlaag aan de broek. The Dubs blijven het sterkste team in de NBA met slechts vier nederlagen.