Babel Turkije en United koopt in het rond

Ryan Babel is op stoom bij Deportivo La Coruña en dat hebben andere clubs ook opgemerkt. Besiktas is van plan de net 30 geworden aanvaller over te nemen, weet Marca. Zijn contract loopt af op 31 december van dit jaar en de vraag is dus vooral wat Babel zelf wil. Zijn salaris zal in Turkije met 1,7 miljoen euro hoger liggen dan bij Deportivo.

MOURINHO GAAT KOPEN

Kent u Victor Lindelöf al? Misschien niet, maar de Zweedse middenvelder van Benfica zou in januari toch echt zomaar in het shirt van Manchester United kunnen spelen. The Daily Mail weet dat Zlatan Ibrahimovic zich sterk maakt voor de komst van zijn landgenoot.

En Lindelöf is niet de enige die zich op kan maken voor een verhuizing naar Manchester. Volgens The Sun hebben The Mancunians 72 miljoen euro over voor Antoine Griezmann van Atlético Madrid. José Mourinho denkt dat de Fransman Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba beter kan laten functioneren. Griezmann heeft nog een contract tot medio 2021 bij de verliezend finalist van de Champions League.

FELLAINI MAAKT RUIMTE

Dat Marouane Fellaini graag iets meer op het veld wil staan bij Manchester United, is geen geheim. Dat lijkt niet te lukken en dus zou een vertrek geen rare keus zijn. Dit weekend werd de Belgische krullenbol gezien in Milaan en dus waren de conclusies snel getrokken. Hij gaat naar Italië, maar wordt het AC Milan of Internazionale? Mirror weet het nog niet.

Arsène Wenger is van plan door te gaan bij Arsenal en is daarom bezig met versterkingen. Voor de linksbackpositie klopt de Franse coach aan bij Valencia, want volgens The Daily Mirror is hij erg gecharmeerd van José Gayá. De 21-jarige Spanjaard komt uit de jeugdopleiding van Los Ches en is daar inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde. Hij wordt gezien als een van de meest talentvolle backs in Europa.

SRNA CITY?

Barcelona lijkt naast Dario Srna te grijpen, schrijft El Mundo Deportivo. De Catalanen willen de 34-jarige Kroaat het liefst deze winter halen, maar hebben er simpelweg geen geld voor. Aleix Vidal moet dan eerst verkocht worden, maar voor hem is weinig interesse. Daarom lijkt een Nolito-scenario aanstaande. Barça kon de Spaanse aanvaller vorig jaar ook niet betalen. Hij verkaste daarom naar Manchester City.