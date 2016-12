Hércules gaat strijd aan met statistieken

Hércules staat vanavond voor een loodzware opgave. De ploeg uit Alicante neemt het in de Copa del Rey op tegen Barcelona. Ondanks de 1-1 in de heenwedstrijd in eigen huis, lijkt het een onmogelijke opdracht voor Hércules om te winnen en door te gaan.

BARÇA KONING IN DE COPA, HÉRCULES STATISTISCH KANSLOOS

Op basis van de resultaten van de afgelopen jaren is de kans op een walk-over veel groter dan die op een verrassing. De afgelopen tien seizoenen haalde Barcelona maar één keer niet de halve finale. Dat was in het seizoen 2009/10 toen Sevilla ze uitschakelde in de achtste finale. In de andere jaren haalde Barça zes keer de finale en drie keer de halve finale.

Van die finales won Barcelona er vier. De Blaugranas zijn daardoor de recordkampioen in de Copa del Rey. Ze wonnen de prijs 28 keer. Athletic Bilbao (22) en Real Madrid (19) volgen op gepaste afstand. De afgelopen jaren is er dan ook geen enkel team dat niet in de Primera Divisón speelt, dat van Barcelona heeft gewonnen in de Copa.

Bekijk hier de samenvatting van het eerste duel:



MONSTERSCORE? OF KAN DAVID GOLIATH VERRASSEN?

Barça is juist goed op dreef tegen ploegen van een lager niveau. Zo wonnen ze de afgelopen jaren onder andere 6-1 van Villanovense, 8-1 van Huesca en 9-0 van l'Hospitalet. Toch is er iets waar Hércules zich aan vast kan houden. De laatste keer dat ze in Barcelona speelden, wonnen ze met 2-0. Dat was in 2010 toen Hércules een seizoen in de Primera speelde.

Of het vanavond ook een grote uitslag wordt is nog maar de vraag. De MSN is namelijk al op vakantie gestuurd door Luis Enrique. Daarnaast zullen ook Gerard Piqué en Andrés Iniesta waarschijnlijk niet spelen. Een aantal jonge spelers die in de vorige wedstrijd tegen Hércules hun debuut maakten, krijgen nu weer een kans. Jasper Cillessen zal waarschijnlijk ook in de basis beginnen.

Wordt het een monsterscore? Of kan Hércules toch verrassen? Het is vanavond vanaf 21.55 te zien op Ziggo Sport Voetbal en GO. Vanaf 22.30 kun je Barcelona ook aanschouwen op kanaal 14!