Bijna alle F1-stoeltjes bezet voor 2017

De stoelendans in de Formule 1 is bijna voorbij! Nu Valtteri Bottas het zitje van Nico Rosberg bij Mercedes lijkt over te nemen en Felipe Massa waarschijnlijk toch nog een jaartje voor Williams rijdt, zijn er nog maar een paar plekjes weg te geven. Daarom maken we alvast voorzichtig de balans op. Welke coureurs rijden er in 2017 in de Formule 1 en wie vallen buiten de boot?

MASSA TOCH NOG JAARTJE DOOR

Massa had dit seizoen eigenlijk al afscheid genomen van de koningsklasse van de autosport, maar de 35-jarige Braziliaan komt daar volgens Motorsport.com nu toch op terug. Reden daarvoor is het vertrek van Bottas, die zijn stoeltje bij Williams in lijkt te ruilen voor Mercedes. De Zilverpijlen halen daarmee een ervaren coureur binnen die Lewis Hamilton waarschijnlijk niet al te veel in de weg zal gaan zitten.

Omdat Williams na het vertrek van Bottas alleen de 18-jarige nieuwkomer Lance Stroll overhoudt, wil het graag een ervaren coureur op de plek van de Fin. Die ligt niet voor het oprapen, dus is de terugkeer van Massa de enige optie om de balans in het team te behouden en sponsors gerust te stellen.

WEHRLEIN EN GUTIERREZ GROTE VERLIEZERS

Pascal Wehrlein lijkt daardoor het kind van de rekening te worden. De 22-jarige Duitser test voor Mercedes en is bovendien vrij na zijn vertrek bij Manor. Een plek bij de wereldkampioenen wordt hem dus door de neus geboord en ook bij Williams krijgt hij de kans niet. In 2017 is hij daardoor waarschijnlijk gewoon weer veldvulling; de enige teams die nog stoeltjes beschikbaar hebben zijn Sauber en Manor.



Bungelt Wehrlein volgend jaar weer achteraan met Manor?

Esteban Gutiérrez gaat er ook niet op vooruit. De Mexicaan raakte zijn plek bij Haas kwijt aan Kevin Magnussen en mag nu hopen op een stoeltje bij Manor of Sauber. Bij de Zwiterse renstal verlengden ze het contract van Marcus Ericsson. Felipe Nasr reed afgelopen seizoen ook bij Sauber, maar hij is nog niet zeker van een stoeltje in 2017. Bij Manor zingt ook de naam van testrijder Rio Haryanto nog rond.

IN 2017 WEER EENS EEN ITALIAAN ACHTER HET STUUR?

Er is ook weer een klein beetje hoop voor Italië, want Antonio Giovinazzi is bij Ferrari aangesteld als derde rijder. De 23-jarige Italiaan werd in 2016 tweede in het GP2-kampioenschap en wordt wellicht gestald bij Sauber. Dat team maakt gebruik van Ferrari-motoren, dus de link is snel gelegd. Sinds Vitantonio Liuzzi en Jarno Trulli hun laatste rondjes reden in 2011, is er geen Italiaanse coureur meer geweest in de F1.

DE STOELTJESVERDELING VOOR 2017:

Team Coureur 1 Coureur 2 Mercedes Lewis Hamilton Valtteri Bottas* Red Bull Daniel Ricciardo Max Verstappen Ferrari Sebastian Vettel Kimi Raikkonen Force India Sergio Pérez Esteban Ocon Williams Felipe Massa* Lance Stroll McLaren Fernando Alonso Stoffel Vandoorne Toro Rosso Carlos Sainz Jr. Daniil Kvyat Haas Romain Grosjean Kevin Magnussen Renault Nico Hülkenberg Jolyon Palmer Sauber Marcus Ericsson ? Manor ? ?

*Nog niet bevestigd.

