Twente ontvangt goed nieuws van KNVB

FC Twente heeft de financiële gevarenzone verlaten en is door de licentiecommissie van de KNVB in categorie 2 geplaatst. Dankzij die promotie behoudt de eredivisionist zijn proflicentie.

'Met de stap naar categorie 2 mag er dan een einde komen aan een lange periode van ondercuratelestelling die hoort bij categorie 1, maar de club is er nog lang niet', zei directeur Jan van Halst in een reactie. 'We zullen gedisciplineerd en strak onze financiële kaders moeten blijven volgen. We kunnen ons onder geen beding permitteren terug te vallen.'

De licentiecommissie zette de landskampioen van 2010 in mei 2014 in categorie 1, waardoor de Tukkers onder curatele van de KNVB kwam te staan.