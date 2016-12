De buik is vol van het eten, het hoofd doet pijn van de alcohol en de portemonnee is leeg van alle kerstcadeaus. Kortom: 26 december in Engeland. Een rustig dagje? Zeker niet. Boxing Day! Een vol programma in het Engelse voetbal. Het is een beroemde term in de voetbalwereld. Maar waar komt 'Boxing Day' vandaan? En wat zijn de meest bijzondere voetbalmomenten op deze dag?

Boxing Day is een oude term en had vroeger helemaal niets met sport te maken. Al in de tijd van koningin Victoria vierde Groot Brittannië de dag, samen met vele koloniën van de Britten. Er zijn meerdere opvattingen over de oorsprong van de term.

DONATIES VOOR ARMEN

De Encyclopaedia Britannica geeft twee mogelijke manieren hoe men tot Boxing Day kwam. 'Sommigen geloven dat het komt van het openen van dozen met daarin almoezen voor de armen. Die dozen werden eerder geplaatst in kerken om donaties op te halen', is te lezen.

Hallam FC en Sheffield FC trapten af: (tekst loopt verder onder de video)

De tweede uitleg is die van het huidige kerstpakket. De encyclopedie: 'Anderen denken dat het komt van de dozen die werknemers krijgen op de dag na Kerst. Deze traditie heeft zich voortgezet, ook al wordt dit tegenwoordig eerder gedaan dan de dag na Kerstmis.'

START IN 1860

Maar hoe kwam Boxing Day dan het voetbal in? Daarvoor moeten we Sheffield FC en Hallam FC bedanken. De twee oudste voetbalclubs van Engeland speelden op Tweede Kerstdag 1860 de eerste wedstrijd tussen verschillende steden tegen elkaar. Toen in 1888 de National Football League begon, wisten de organisatoren dat nog maar al te goed. En die traditie van voetballen op 26 december ging nooit meer verloren.

De meest bijzondere Boxing Day komt volgens velen uit 1963. Op die dag vielen in het hele Engelse voetbal maar liefst 157 goals in 39 wedstrijden. Fulham won bijvoorbeeld met 10-1 van Ipswich Town en Blackburn Rovers vernietigde West Ham United met 8-2. Misschien hadden mannen van Ipswich en West Ham iets te diep in het glaasje gekeken.

Dit jaar is Boxing Day uiteraard te zien bij Ziggo Sport. Arsenal-West Bromwich Albion, Hull City-Manchester City en Watford-Crystal Palace zie je 26 december live via Ziggo Sport of via GO.