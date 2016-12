Brenet zet krabbel onder nieuw contract

Joshua Brenet speelt ook de komende seizoenen bij PSV. De 22-jarige verdediger verlengde zijn contract tot medio 2020.

Brenet voetbalt sinds 2011 voor PSV. De laatste twee seizoenen groeide de back uit tot een vaste waarde in het elftal van trainer Phillip Cocu. Brenet maakte in november zijn debuut voor het Nederlands elftal in de oefenwedstrijd tegen België. Enkele dagen later deed de in Kerkrade geboren voetballer ook mee in de met 3-1 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg.