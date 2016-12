Inbraak kost Kvitova drie maanden

Petra Kvitova kan de komende zes maanden niet tennissen als gevolg van een aanval door een inbreker. De tweevoudig winnares van Wimbledon (2011 en 2014) verwondde haar tennishand daarbij en moest onder het mes.

Kvitova kan de komende maanden niet te veel druk op haar hand verdragen. Daarom moet ze de competitie voorlopig aan zich voorbij laten gaan. Kvitova onderging een operatie van bijna vier uur aan de vingers van haar linkerhand. 'Gezien de omvang van de schade verliep de operatie heel goed. In alle vijf de vingers moesten pezen hersteld worden en ook twee zenuwen waren beschadigd', liet haar woordvoerder weten.

'Petra zal zes tot acht weken in het gips moeten en pas over drie maanden zal ze de hand weer kunnen belasten.' Het duurt daarna volgens de arts nog drie maanden voordat ze weer tennis op het hoogste niveau kan spelen. Een inbreker had haar met een mes aangevallen in haar appartement in Prostejov in Tsjechië. In een poging zichzelf te verdedigen, verwondde ze haar hand.