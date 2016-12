Sijsling laat Australian Open schieten

Igor Sijsling staat vermoedelijk pas in februari weer op de baan. Zijn revalidatie verloopt minder snel dan verwacht. 'Daardoor is mijn deelname aan de kwalificaties van de Australian Open in januari niet meer haalbaar.' De Amsterdammer is al enige maanden uit de roulatie met een blessure aan zijn vinger. Hij speelde in augustus voor het laatst een toernooi.