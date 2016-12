Max Verstappen Sportman van het Jaar

Max Verstappen heeft zijn buitengewone sportjaar afgesloten met de titel Nederlands Sportman van het Jaar. De jonge Formule 1-coureur verdiende de Jaap Eden-Award door zijn miraculeuze optredens in zijn Red Bull in 2016. Tijdens zijn debuut voor de Oostenrijkse renstal schreef het Nederlandse wonderkind meteen de Grand Prix van Spanje op zijn naam.

Daarmee was Verstappen de eerste Nederlander die een grote prijs in de Formule 1 won. Ook daarna baarde de Limburger veel opzien met flitsende inhaalacties en zijn gedurfde rijstijl, waarmee hij menig concurrent het bloed onder de nagels vandaan haalde. Zelf stond Verstappen niet te springen voor de prijs, uitgereikt op het NOS | NOC*NSF Sportgala. Hij geniet op dit moment van een welverdiende vakantie.

De laatste, legendarische meters van Max Verstappen in de GP van Spanje.

Andere genomineerden waren wielrenner Tom Dumoulin, zeiler Dorian van Rijsselberghe, schaatser Sven Kramer en openwaterzwemmer Ferry Weertman.

WEVERS KONINGIN VAN HET GALA

Sanne Wevers is op gala in Amsterdam gekroond tot Nederlands Sportvrouw van het Jaar. De turnster haalde op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro op fenomenale wijze een gouden medaille op de evenwichtsbalk, een unicum voor een Nederlandse turnster. Wevers kreeg de prijs uit handen van Matthijs van Nieuwkerk.

Sprintster Dafne Schippers, zwemster Sharon van Rouwendaal, wielrenster Anna van der Breggen, baanwielrenster Elis Ligtlee en zeilster Marit Bouwmeester waren de andere kanshebbers. Ook Wevers' coach en vader Vincent viel in de prijzen tijdens het gala. De turncoach schreef de titel Coach van het Jaar op zijn naam.

De 16-jarige Liesette Bruinsma won de award voor Paralympisch Sporter van het Jaar. De zwemster haalde op de Paralympische Spelen in Rio liefst vijf medailles binnen voor de Oranje equipe, waaronder twee keer goud. Rolstoeltennisster Esther Vergeer kreeg Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs uitgereikt voor buitengewone verdiensten voor de Nederlandse sport.

Roeisters Ilse Paulis en Maaike Head kregen de prijs voor Sportploeg van het Jaar. Het duo haalde met de lichte dubbeltwee Olympisch goud in de Brazilië.