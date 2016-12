Barça blaast Hércules omver in Copa

Barcelona heeft zich met speels gemak geplaatst voor de achtste finale in het toernooi om de Copa del Rey. Zonder Lionel Messi, Neymar en Luis Suárez voorin en mét Jasper Cillessen onder de lat wonnen de Catalanen met liefst 7-0 van Hércules Alicante. Arda Turan had een hoofdrol bij de ruime overwinning.

Het heenduel eindigde verrassend in een 1-1 gelijkspel. De Blaugranas moesten eind november zelfs een achterstand wegwerken aan de Costa Blanca. In de return in Camp Nou was de 'B-garnituur' van trainer Luis Enrique minder vrijgevig en was het snel klaar met de derdeklasser.

In de 37ste minuut tekende de mee opgekomen Lucas Digne voor de openingstreffer, nadat de back de bal met een gelukje voor zijn voeten kreeg. Op slag van rust benutte Ivan Rakitic een strafschop, die hij verre van overtuigend binnen schoot en te houden was voor doelman Ivan Buigues Rico.

HATTRICK ARDA, PACO PRIKT EINDELIJK

Na de thee begon Barcelona te draaien. Rafinha gooide het duel definitief op slot. Arda Turan maakte in de tweede helft een loepzuivere hattrick. Vooral zijn laatste in de kruising was van grote schoonheid. Ook Paco Alcácer droeg een steentje bij aan de ruime overwinning. De kleine spits maakte zijn allereerste doelpunt voor Barça.

Turan completeerde zijn hattrick op briljante wijze