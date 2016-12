Inter klimt beetje bij beetje omhoog

Internazionale heeft de aansluiting met de subtop in de Italiaanse voetbalcompetitie gevonden. Het team van trainer Stefano Pioli behaalde de derde zege op rij in de Serie A. Nummer vier Lazio werd met 3-0 verslagen.

Alle doelpunten vielen na rust. Ever Banega opende in de 54ste minuut de score. Het tweede en derde doelpunt kwamen op naam van Mauro Icardi. Oranje-international Stefan de Vrij had een basisplaats bij Lazio. Wesley Hoedt en Ricardo Kishna kwamen allebei niet in actie in Milaan. Inter blijft zevende en heeft na achttien speelronden dertig punten. De achterstand op nummer twee AS Roma is vijf punten.