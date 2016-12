Nice verspeelt punten in Bordeaux

Olympique Nice heeft de voorsprong op AS Monaco en Paris Saint-Germain in de Ligue 1 zien slinken. De koploper kwam bij Girondins Bordeaux niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Monaco en PSG wisten wél allebei te winnen. De achtervolgers verkleinden de achterstand op Nice tot respectievelijk twee en vijf punten.

AS Monaco zette Caen met 2-1 aan de kant. Aanvaller Radamel Falcao benutte kort na rust een strafschop voor de thuisploeg. Caen moest vanaf de 52ste minuut verder met een man minder, na een tweede gele kaart voor Damien Da Silva. Een kwartier voor tijd verdubbelde Tiemoue Bakayoko de voorsprong, waarna Herve Bazile in de slotminuut nog tegen scoorde.

Regerend kampioen Paris Saint-Germain had het in eigen stadion tegen Lorient een stuk makkelijker (5-0). De Belgische verdediger Thomas Meunier maakte het openingsdoelpunt en door een eigen treffer van Zargo Touré was het bij rust 2-0. Na de pauze scoorden Thiago Silva, clubtopscorer Edinson Cavani (strafschop) en Lucas Moura.