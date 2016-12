Robben naar de kant vanwege kuit

Arjen Robben speelde in de topper van Bayern München tegen RB Leipzig alleen de eerste helft mee, omdat hij last had van zijn kuit. De Oranje-international wilde na overleg met de medische staf geen risico nemen en daarom werd besloten tot een wissel. Dat werd wat makkelijker gemaakt, doordat Bayern bij rust al met 3-0 leidde tegen de nummer twee.