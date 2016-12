Holland blijft rechterhand van Southgate

Steve Holland is de nieuwe assistent van bondscoach Gareth Southgate van de Engelse nationale voetbalploeg. Hij blijft zijn nieuwe functie tot aan het einde van het seizoen combineren met zijn rol als tweede trainer van Chelsea. Daarna neemt hij afscheid van de huidige koploper van de Premier League. Holland gaat dan fulltime bij de landenploeg aan de slag.

Holland assisteerde Southgate ook al bij Jong Engeland. Southgate maakte september promotie na het vertrek van Sam Allardyce bij de nationale ploeg van Engeland. 'Big Sam' moest na één interland alweer vertrekken. Hij werd ontmaskerd in een onthullende reportage van The Daily Telegraph over corruptie en fraude in het Engelse topvoetbal.