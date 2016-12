James vervangt Oscar, Courtois ♥ Madrid

Speelt James Rodríguez na dit seizoen in de Premier League? Nu Óscar op het punt staat koploper Chelsea te verlaten voor een gruwelijk hoog salaris in China, wil Antonio Conte de Colombiaan verlossen uit zijn lijden bij Real Madrid, schrijft Marca. James heeft over interesse geen klagen. Zo'n beetje alle topclubs azen op de linkspoot.

Real Madrid mag vanaf komende zomer gewoon weer kopen en richt zijn pijlen op Thibaut Courtois, weet AS. De 24-jarige doelman weigert te verlengen bij Chelsea, waar hij nog een contract heeft tot medio 2019. De Belg beleefde in Madrid drie leuke jaren bij concurrent Atlético en heeft aangegeven dolgraag terug te willen keren naar de Spaanse hoofdstad. Courtois moet naar verluidt 100 miljoen euro kosten.

Ryan Babel vertrekt na een half seizoen alweer bij Deportivo La Coruña. 'Ik ga nog met mijn zaakwaarnemer praten. Maar vanwege omstandigheden binnen mijn familie moet ik ingaan op een andere aanbieding', zegt de voormalig Ajacied. Babel bevestigde dat Besiktas interesse heeft. 'Maar er zijn ook nog twee andere clubs.' De 30-jarige vleugelaanvaller scoorde vier keer in elf competitieduels voor Deportivo.

Loris Karius en Simon Mignolet voldoen niet onder de lat bij Liverpool en daarom zijn The Reds bezig met een vervanger. The Daily Mirror kopt dat Joe Hart de grootste kanshebber is voor een plek in de goal op Anfield. De doelman van Engeland is door Manchester City verbannen en speelt nu op huurbasis bij Torino.

Jesé Rodríguez is ook zo’n speler die het na een half jaartje wel gezien heeft bij zijn nieuwe club. Het jeugdproduct van Real Madrid vertelde tegen Cadena SER dat hij akkoord is met Las Palmas, de club uit zijn geboortestad. Een aanbieding van AC Milan liet hij links liggen. Jése maakt afgelopen zomer de overstap van Real naar Paris Saint-Germain. Hij stond nog maar twee keer in de basis bij de Franse kampioen.

Alexander Büttner zit op een dood spoor bij Dinamo Moskou. De oud-Vitessenaar wil graag weg en heeft over interesse niet te klagen. Onder meer, jawel, Vitesse zou hem in willen lijven. Maar: 'Tussen wens en werkelijkheid zit nog wel een verschil', aldus trainer Henk Fraser tegen De Gelderlander.