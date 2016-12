Golaços, croqueta, kerstpass & WAG-vermaak

Je hoeft niet langer smachtend te wachten tot de Sterke Staaltjes verschijnen. Vandaag is het zover. Geniet mee van je doordeweekse dosis plezier en vertier met een compilatie van mooie, bizarre, geestige, scherpe en pikante bijdragen. Heerlijke goals en flinke flaters, je ziet het allemaal!

MOOI, KNAP, WOWBij Arouca kunnen ze er wat van. Dit is heerlijk en hard (video) en dit is fraai ineens (video). Gruwelijk is deze vrije trap van heeeeeel ver (video) en Denis Suárez krijgt het publiek op de banken met zijn croqueta (video). De grootste fan van Zlatan Ibrahimovic is Zlatan zelf, maar toch is dit een mooi gebaar: als hij de Gouden Bal zou ontvangen, zou hij die aan Lionel Messi overdragen (foto).

Dit past precies.

RAAR, BIZAR, BIJZONDERThibaut Courtois lang (foto)? Vanaf nu niet meer. Niet alles in het (sport)leven gaat natuurlijk goed. Deze hardlopers laten het publiek lachen (video), deze jongen heeft waarschijnlijk nog steeds last (video) en DaMarcus Cousins heeft hopelijk spijt van zijn spuugactie (video). Thiago zag woensdag even niet scherp en dacht dat de kerstman zijn teamgenoot was (video).

DANSEN, VLIEGEN EN DUIKENWat hoort bij de kerstperiode, is het WK darts. De opkomst van de mannen is vermakelijk. Deze deelnemer danst in zijn eentje (video), maar Jerry Hendriks en Peter Wright doen het samen (video). Doe ons toch de dames maar (video). Vliegen kan bij kerst ook ineens, maar dan wel achter een drone (video). En is dit niet een beetje koud (foto)?

LEKKER, LEKKERDER LEKKERSTNeymar terug bij z'n ex? Hij speelt gemaskerd met de wulpse actrice (foto's). Cristiano Ronaldo weigert z'n nieuwe vlam te delen met acteur (foto's) en is ook boos op z'n eigen zus, die zijn bed in z'n huizen gebruikt om met haar vriendje te rollebollen (foto's). De moeder van Jesé's kinderen is ook boos. Zij voedt de dreumessen op in een huis van 15m2, terwijl hij z'n verse stoot vermaakt (foto's).

Wat denk jij van een voetbalgewaad in plaats van een shirt?