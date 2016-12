Hamilton heeft veel vertrouwen in Mercedes

Lewis Hamilton verwacht dat Mercedes de komende maanden weer een kampioenswagen fabriceert. 'De nieuwe technische regels vormen een grote uitdaging, maar ik ben ervan overtuigd dat het team dit voor elkaar krijgt', zei de drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 tegen Autosport.

In 2017 krijgen de auto's dikkere banden en nieuwe regels voor de aerodynamica zorgen voor wagens met nog meer downforce op het asfalt. De auto's zullen daardoor naar verwachting nog sneller worden. 'Bij Mercedes werken we beter dan ooit samen en we beschikken over het vakmanschap om deze veranderingen succesvol door te voeren', aldus Hamilton, die dit jaar de titel moest laten aan teamgenoot Nico Rosberg.