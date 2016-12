'Combinatie Hamilton-Wehrlein te explosief'

Pascal Wehrlein kan het stoeltje van Nico Rosberg wel vergeten. De testrijder van Mercedes wordt niet de vervanger van de gestopte wereldkampioen, omdat de combinatie met Lewis Hamilton dan 'te explosief' zou zijn. Dat heeft teambaas Toto Wolff aangegeven tegenover Kölner Express. Volgens Bild heeft Hamilton zelf ook de voorkeur gegeven aan een andere coureur als teamgenoot.

Hamilton zou zijn team hebben geadviseerd geen jonge coureur te nemen naast een voormalig wereldkampioen. Hij heeft hier ervaring mee, want in 2007 debuteerde hij bij McLaren met Fernando Alonso aan zijn zijde. De Spanjaard had de twee jaren daarvoor de titel gepakt in de Formule 1 en gold dus als de absolute vedette van het team. En dat ging helemaal mis.

De twee coureurs raakten met elkaar in conflict en dat kostte McLaren de wereldtitel. Hamilton en Alonso eindigden ieder op 109 punten, Kimi Raikkonen was de lachende derde. In de Ferrari reed de Fin naar zijn eerste titel.'Geen Hamilton-Alonso scenario meer'

'Ik wil koste wat het kost voorkomen dat we weer een Hamilton-Alonso scenario krijgen', zegt Wolff. 'Wehrlein zou met Hamilton een te explosieve combinatie vormen, dus dat is geen optie voor komend seizoen. Mijn kerstwens is dat Wehrlein eerst voor één of twee jaar bij een team in de middenmoot rijdt.'

Rosberg had al vier jaar ervaring in de Williams toen hij in 2010 de overstap maakte naar Mercedes, maar zo'n zelfde stap lijkt er voor Wehrlein niet in te zitten. Het ziet er namelijk naar uit dat Valtteri Bottas volgend jaar voor Mercedes rijdt. De Fin laat weliswaar een leeg stoeltje achter bij Williams, maar Felipe Massa keert waarschijnlijk toch weer terug. De Braziliaan zou stoppen, maar heeft zich bedacht.

En dan blijft Wehrlein met lege handen achter. Hij zag zijn twee jaar jongere teamgenoot Esteban Ocon wél een stap hogerop maken: de 20-jarige Fransman ruilt zijn Manor voor een veel snellere Force India. Wat er voor Wehrlein dan overblijft zijn plekjes bij de rode lantaarns van afgelopen jaar: Manor en Sauber. Dat wordt dus nog een jaartje rijpen en hopen op kansen in 2018.

Ook in 2017 is de Formule 1 weer exclusief te volgen bij Ziggo Sport Totaal! We beginnen het seizoen in het weekend van 24 t/m 26 maart met de Grand Prix van Australië. Tot die tijd volg je al het Formule 1-nieuws op www.ziggosporttotaal.nl