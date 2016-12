Bournemouth zonder Aké tegen Chelsea

Nathan Aké moet op tweede kerstdag aan de kant blijven als zijn huidige ploeg Bournemouth het opneemt tegen Chelsea, de club waar hij onder contract staat. Onderdeel van de huurovereenkomst tussen beide clubs is dat Aké in de onderlinge duels niet mag spelen.

De 21-jarige verdediger uit Den Haag is door Chelsea bij Bournemouth gestald. De jeugdinternational kwam aanvankelijk amper aan bod, maar heeft de laatste weken een basisplaats in het elftal van manager Eddie Howe. In acht wedstrijden wist Aké al drie keer te scoren, waarvan twee keer de winnende treffer: tegen Stoke City (1-0) en Liverpool (4-3).

'Nathan speelt heel goed, hij maakt progressie en doet veel ervaring op', zei Conte donderdag. 'We gaan zijn toekomst bespreken binnen de club.' De Italiaanse manager ontweek de vraag of hij Aké komende maand wil terughalen naar Londen, iets dat volgens het huurcontract wel mogelijk is.

Koploper Chelsea mist op 'Boxing Day' de geschorste topschutter Diego Costa en N'Golo Kanté.