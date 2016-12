NAC stuurt trainer Dijkhuizen weg

NAC Breda heeft donderdag afscheid genomen van trainer Marinus Dijkhuizen. De 44-jarige Westlander kreeg tijdens een gesprek met de clubleiding te horen dat zijn contract na dit seizoen niet wordt verlengd. Dit slechtnieuwsgesprek leidde tot een acute breuk.

Dijkhuizen stapte in oktober vorig jaar in bij NAC, kort nadat hij was ontslagen bij de Engelse club Brentford. De gewenste terugkeer naar de eredivisie bleef vorig seizoen uit voor de club uit Breda. Dit seizoen stelt de 'Parel van het Zuiden' opnieuw teleur. Halverwege het seizoen staat NAC op de achtste plaats, op tien punten afstand van koploper VVV-Venlo.