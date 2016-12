Anderlecht eenvoudig langs tien man Gent

Anderlecht heeft in de subtop van de Jupiler Pro League goede zaken gedaan door bij AA Gent te winnen. Grote man bij de recordkampioen was Lukasz Teodorczyk, hij maakte er twee. Het werd uiteindelijk 2-3.

Binnen een halfuur stond het na doelpunten van Danijel Milisevic en Teodorczyk 1-1. In de 37e minuut kantelde spelbeeld. Anderson Esiti moest inrukken nadat hij op het been van basisspeler Bram Nuytinck was gaan staan.

De rode kaart voor Esiti leidde tot heel wat commotie. De overgebleven tien van AA Gent vonden dat Nuytinck zich had aangesteld en kwamen bij het ingaan van de rust verhaal halen. De Nederlander bleek wel degelijk last te hebben van de trap van Esiti, want kort na rust moest hij zich geblesseerd laten vervangen.

Lukasz Teodorczyk en Alexandru Chipciu zetten Anderlecht daarna op 1-3, waarna Milicevic met een benutte strafschop de spanning nog even terugbracht in de slotfase. Anderlecht staat nu tweede, op 2 punten achter Club Brugge. Gent volgt op zes punten van Anderlecht en blijft steken op plek 7.