Óscar kiest voor het grote geld uit China

Katsjing! Óscar gaat cashen. De pas 25-jarige Braziliaan ruilt Chelsea in voor Shanghai SIPG. De Engelse en Chinese club hebben een akkoord bereikt over een transfersom van liefst 61 miljoen euro. Nog nooit bracht een Chelsea-speler zoveel geld op. David Luiz was tot vandaag de duurste verkoop. De Braziliaanse stopper leverde The Blues in 2014 al 50 miljoen op.