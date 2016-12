Balo back, Arda heet + Defoe's cirkel rond?

Mario Balotelli is weer helemaal het mannetje. Het Italiaanse grote kind speelt de pannen van het dak bij Olympique Nice en scoorde al 8 keer in 9 Ligue 1-duels. Malle Mario kreeg overigens ook al twee rode kaarten. Dat weerhoudt Engelse clubs er in iedere geval niet van aan te kloppen bij Mino Raiola, de geslepen zaakwaarnemer van de 26-jarige spits.

De voormalige pizzabakker uit Haarlem speelt de niet nader bij naam genoemde clubs vakkundig tegen elkaar uit. 'Mario kan inderdaad terug naar Premier League. We hebben al contact gehad met een aantal clubs. Toch is het nog te vroeg iets erover te zeggen. We bekijken het van dag tot dag', aldus Raiola. Balotelli speelde in Engeland al voor Manchester City en Liverpool.

Een dilemma voor Barcelona. Volgens El Mundo Deportivo kan de Spaanse topclub flink cashen als het Arda Turan verkoopt, maar de Turk is dit seizoen juist lekker op dreef. Met twee hattricks in twee weken is Arda in topvorm. En dat terwijl hij vorig seizoen juist tegenviel. Verkopen of behouden? Een enorme zak met geld ligt in ieder geval al klaar, want zo’n beetje heel China heeft interesse in de aanvaller.

ARDA'S HATTRICK TEGEN HERCULES:

Jermaine Defoe begon zijn profcarrière bij West Ham United en gaat die daar wellicht ook afsluiten. The Hammers bereiden een bod van 7 miljoen euro voor op de 34-jarige goaltjesdief, meldt The Sun. De 55-voudig Engels international prikte dit seizoen voor Sunderland 8 keer raak in 17 Premier League-duels. Zijn contract bij The Black Cats loopt nog tot medio 2019.

West Bromwich Albion wil diep in de buidel tasten voor Morgan Schneiderlin. The Daily Mirror schrijft dat de nummer 8 van Engeland 21 miljoen euro heeft gereserveerd om de Fransman te kopen. Als de transfer daadwerkelijk doorgaat voor dat bedrag, is dat een clubrecord voor West Brom. Everton aast naar verluidt ook op de handtekening van de man die bij Manchester United op een zijspoor is geraakt.