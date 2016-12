NOS mag EK 2020 uitzenden

Het Europees kampioenschap voetbal in 2020 is te volgen bij de NOS. De omroep heeft de uitzendrechten gekregen om het toernooi op radio, televisie, internet, mobiel en op platforms als NPO Uitzending Gemist en NPO Plus te brengen. Vanwege de zestigste verjaardag van het EK vinden de wedstrijden niet in een of twee, maar in dertien verschillende landen plaats.