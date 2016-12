Milan weet hoe het Juve kan verslaan

Voor de negende keer in de geschiedenis van de Italiaanse Super Cup moeten de finalisten een flinke vliegreis maken om uit te maken of de regerend landskampioen of de bekerwinnaar nou de beste is. In dit geval mag AC Milan als verliezend finalist van de Coppa Italia-finale meedoen, omdat Juventus zowel de landstitel als de beker won. In Doha is Milan van plan de witzwarte hegemonie te breken.