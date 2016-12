West Bromwich doet bod op Schneiderlin

West Bromwich Albion wil in januari Morgan Schneiderlin overnemen van Manchester United. Manager Tony Pulis van de club uit de Premier League heeft vrijdag bevestigd dat er een bod is uitgebracht op de Franse middenvelder. 'Meer dan dat zeg ik niet. Het bod ligt er en we moeten eerlijk zijn naar zowel speler als Manchester United', zei Pulis.