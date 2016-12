Federer: 'Rust meer nodig dan ik dacht'

Roger Federer denkt er nog niet aan te stoppen met tennis. De 35-jarige tennisgrootheid kwam na een blessure een half jaar lang niet in actie. Door die rustperiode is de Zwitser ervan overtuigd dat hij juist nog een langere tijd door kan.

'Ik denk dat ik een verstandig besluit heb genomen', aldus Federer, die begin januari zijn rentree maakt in de strijd om de Hopman Cup. 'Ik had deze periode meer nodig dan ik dacht, vooral in mentaal opzicht. Ik heb gekeken naar het gehele plaatje en er alles aan gedaan weer volledig fit en scherp te worden. Hopelijk werpt dat straks zijn vruchten af.'

Federer kwam op Wimbledon voor het laatst in actie. De zeventienvoudig grandslamwinnaar verloor toen van Milos Raonic en ontbrak dus op de US Open. In 1999 had Federer voor het laatst niet meegedaan aan een grandslamtoernooi. De Hopman Cup in Perth gebruikt Federer als voorbereiding op de Australian Open, later in januari.