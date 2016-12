Spurs houden ook Vorm binnenboord

Michel Vorm staat ook volgend seizoen onder contract bij Tottenham Hotspur. De 33-jarige doelman zette zijn handtekening onder een verbintenis die loopt tot medio 2018.

Vorm is reservedoelman bij The Spurs achter de Fransman Hugo Lloris. De vijftienvoudig international, die in Nederland vijf jaar bij FC Utrecht onder de lat stond, speelt sinds de zomer van 2014 voor Tottenham. Vorm speelde 26 duels voor de Londense club. De keeper maakte deel uit van de selectie van het Nederlands elftal op de WK's van 2010 en 2014, en het EK van 2012.

Lloris verlengde donderdag zijn contract bij Tottenham Hotspur al, tot de zomer van 2022.