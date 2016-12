Van der Laan weggehaald van Oranje

Arjan van der Laan is per direct ontslagen als bondscoach van de Nederlandse voetbalsters. De KNVB meldt dat de bond er onvoldoende vertrouwen in heeft dat Van der Laan met het Nederlands vrouwenelftal goed zal presteren op EK voetbal, dat volgend jaar wordt gehouden in Nederland. Oud-voetbalprof Van der Laan was bondscoach sinds 1 oktober 2015.