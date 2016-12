Veldrijder Van der Haar maakt rentree

Lars van der Haar maakt maandag zijn rentree. De Woudenberger start in de wereldbekerwedstrijd van Heusden-Zolder. Hij ontbrak meer dan een maand kant door een spierscheuring.

Bondscoach Gerben de Knegt maakte de weg al vrij voor zijn terugkeer door de oud-Europees kampioen te selecteren voor de Belgische koers. Vrijdag werd duidelijk dat Van der Haar kan starten op Tweede Kerstdag. 'Ik ben blij dat ik eindelijk weer het veld in kan. De afgelopen weken waren zwaar, maar ik heb hard gewerkt aan mijn herstel', liet Van der Haar weten op de website van zijn ploeg Giant-Alpecin.

De veldrijder liep de blessure op tijdens de Superprestige in Ruddervoorde op 6 november. Een scheur van 10 centimeter in een bovenbeenspier moest herstellen. 'Ik focus me maandag liever niet op het resultaat, het doel is om uit te rijden.'