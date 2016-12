Herboren Vos zegeviert in veldrit Diegem

Marianne Vos lijkt weer helemaal de oude. De Brabantse zevenvoudig wereldkampioene veldrijden zegevierde in de Superprestige van het Belgische Diegem. Het was pas haar tweede veldrit na een afwezigheid van bijna twee jaar.

Vos kwam solo over de finish in de cross die onder kunstlicht werd verreden. In de slotronde moeste de 29-jarige Nederlandse klasbak nog wel alles geven om de Belgische Sanne Cant van zich af te houden, maar ze deed dat met verve. Vos eindigde afgelopen zaterdag bij haar rentree in de cyclocross als vierde in de Scheldecross van Antwerpen.